Mossoró receberá mutirão de atendimento para pessoas em situação de rua

Tudo pronto para a cidade de Mossoró receber o mutirão do Pop Rua Jud, nesta semana. No dia 18 de outubro, na Escola de Artes (Av. Jerônimo Dix-neuf Rosado, 34-46, Bom Jardim), das 10h às 18h, equipes da Justiça do Trabalho, Justiça Federal e Estadual estarão unidas a diversos órgãos públicos para oferecer à população em situação de rua e vulnerabilidade serviços essenciais.

Serão ofertados serviços como emissão e regularização de documentos, assistência jurídica, requerimentos de benefícios, acompanhamento de processos judiciais, consulta ao FGTS, além de serviços de bem-estar da população atendida, como corte de cabelo, alimentação e banho solidário, saúde e vacinas, recreação.

Na data, será possível também realizar inscrição e regularização no Cadúnico, requerer benefícios previdenciários junto ao INSS, ajuizar ações na Justiça comum, federal e na Justiça do Trabalho, além de orientações jurídicas supervisionadas pela OAB e Defensoria Pública.

Painel de Emprego

Além dos serviços essenciais, o TRT-RN também vai levar ao Pop Rua Jud Mossoró atendimento na área de empregabilidade (Parceiros do Trabalho e da Inclusão), e contará com a parceria da Prefeitura de Mossoró por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo – SEDINT com o Painel de Empregos, e o programa Trabalho Seguro.

O Pop Rua Jud Mossoró conta com a participação das seguintes instituições e entidades parceiras: Ministério do Trabalho e Emprego, Superintendência Regional do Trabalho, Justiça Federal, ITEP-RN, Defensoria Pública, INSS, Anoreg-RN, Caixa, AGU, TRE, Tribunal de Justiça do RN, OAB-RN, CadÚnico, Ministério Público do RN, Prefeitura de Mossoró através das secretarias de Desenvolvimento Econômico, de Saúde, Assistência social e Cultura, Fecomércio-RN (Sesc/Senac), Exército Brasileiro, UERN, ACCV, Sistema Ocern, Lions Mossoró, Assojaf-RN, Oeste+Saúde, Sintrajurn, DPU, Sescoop-RN, Hachi, F.Souto, Café Três Corações, Supermercado Queiroz, Pipoca Bokus, Gelice, Supermercados Rebouças, Programa Trabalho Seguro, Programa de Combate ao Trabalho Infantil e o Estímulo à Aprendizagem.