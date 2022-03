Mossoró recebe o Circuito Sesc RN de Arte

Nessa sexta-feira, 25, Mossoró será palco do Circuito Sesc RN de Arte, que está levando a magia e os encantos do circo e do cinema às cidades do Rio Grande do Norte. Mossoró será a primeira cidade do estado a receber o projeto, que percorrerá seis cidades potiguares, até o dia 9 de abril.

Além de Mossoró, o projeto será realizado nas cidades de Caicó, Nova Cruz, São Paulo do Potengi, Macaíba e Natal. A apresentação dessa sexta-feira ocorre no Sesc Mossoró, a partir das 18h30.

A programação é totalmente gratuita e contará com ações do projeto Kurta na Kombi e do artista Rodrigo Bruggemann, o palhaço Piruá, promovendo o fomento artístico potiguar e levando atração de qualidade para o público. Rodrigo Bruggemann realiza uma campanha de financiamento coletivo, para poder levar sua arte para as cidades.

O Kurta na Kombi é um projeto itinerante que busca diversificar e democratizar o acesso ao cinema, difundindo a produção audiovisual potiguar, principalmente em cidades do interior.

Já a proposta do espetáculo Piruá de Circo é apresentar, por meio da palhaçaria uma mensagem de valorização das coisas simples e humanas, familiar e com poder de emocionar.

Veja a programação completa do Circuito:

25/03 – Sesc Mossoró – 18h30.

26/03 – Sesc Caicó – 18h30.

1º/04 – Nova Cruz.

8h30: Oficina de Palhaçaria – Unidade Sesc Nova Cruz (Inscrições: [email protected]) – Classificação: 12 anos.

18h30 – Praça da Estação Cultural – Kurta na Kombi e Espetáculo Piruá de Circo

02/04 – São Paulo do Potengi

8h30: Oficina de Palhaçaria – Unidade Sesc São Paulo do Potengi (Inscrições: [email protected]) – Classificação: 12 anos.

18h30 – Praça Monsenhor Expedito – Kurta na Kombi e Espetáculo Piruá de Circo.

05/04 – Sesc Zona Norte (Natal/RN) – 18h30.

08/04 – Sesc Macaíba – 18h30.

09/04 – Sesc Potilândia (Natal/RN) – 18h30.