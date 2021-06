Mossoró recebe novo lote de vacinas e começa imunização de pessoas com 48 anos + e profissionais do transporte coletivo

Para manter o ritmo e ampliar a imunização no Estado, o Governo montou uma operação especial de distribuição das vacinas nesta sexta-feira (17). Os dois lotes com 62.810 imunizantes, sendo 38.610 da Pfizer e 24.200 da Coronavac/Butantande recebidos entre 10h e meio-dia começaram a ser encaminhados aos municípios do interior ainda antes das 15h por meio do helicóptero Potiguar 01.

Esta foi a primeira vez que um trabalho conjunto das secretarias de Estado da Saúde Pública (Sesap) e da Segurança Pública e da Defesa Social (Sesed) contou com o uso deste equipamento.

A aeronave foi destacada para levar as vacinas para as cidades-polo de Mossoró e Pau dos Ferros, de onde seguirão para outros municípios do Oeste e Alto Oeste Potiguar. As doses chegaram a Pau dos Ferros por volta das 16h20, pousando no Batalhão da Polícia Militar, e em Mossoró por volta das 17h, no Aeroporto Dix-Sept Rosado.

Mossoró avança na vacinação

Com a chegada dos novos lotes, com 5.346 doses de vacinas, Mossoró começará a imunização neste final de semana de pessoas na faixa etária dos 48 anos sem comorbidades e profissionais que atuam no transporte coletivo da cidade.

A vacinação acontecerá no ginásio do SESI, durante o sábado (19) e em mais dez Unidades Básicas de Saúde (UBS) no sábado e domingo (20).

Pontos de vacinação abertos no fim de semana (19 e 20/06)

UBS Vereador Lahyre Rosado – Alto do Sumaré;

UBS Maria Soares Costa – Alto de São Manoel;

UBS Epitácio Carvalho – Pintos;

UBS Chico Costa – Santo Antônio;

UBS Francisco Nazareno – Aeroporto 2 (Forno Velho);

UBS Lucas Benjamim – Abolição III;

UBS José Leão – Alto da Conceição;

UBS Ildone Cavalcante – Barrocas ;

UBS Moisés Costa – Redenção;

UBS Marcos Raimundo da Costa – Belo Horizonte;

Ginásio SESI – Doze Anos (sábado).