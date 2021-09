Mossoró recebe novo lote com 14.729 doses de vacinas para reforço e segunda dose

Mossoró recebeu na noite desta terça-feira (21), 14.729 doses de vacinas contra Covid-19 para dose de reforço e segunda dose. O novo lote foi recebido pelo Coordenador de Imunizações da Secretaria Municipal de Saúde, Etevaldo Lima, no início da noite de hoje.

De acordo com Etevaldo, Mossoró recebeu 1.758 doses de vacinas da Pfizer para aplicação do reforço em idosos do município. “Para segunda dose, Mossoró recebeu 1.570 doses da Coronavac/Butantan; 7.626 doses da Pfizer e 3.775 da Oxford/Astrazeneca”, afirmou Etevaldo.

Mossoró Vacina

A campanha Mossoró Vacina segue sendo realizada todos os dias. Estão abertos para vacinação o Ginásio Municipal Pedro Ciarlini e o Sesi, ambos das 8h às 16h, de segunda-feira a sábado. No domingo, apenas o Ginásio Municipal é aberto para vacinação.

Mossoró Vacina 13 anos+

O município de Mossoró iniciou hoje a vacinação dos adolescentes de 13 anos ou mais. Ao buscar o ponto de vacinação, os adolescentes devem apresentar a seguinte documentação: originais e cópias de Certidão de nascimento ou documento com foto; Comprovante de residência (no nome do pai/mãe ou responsável). O adolescente deve estar acompanhado do pai/mãe ou responsável, que deve apresentar documento com foto ou CPF.

Segunda dose

Mossoró também segue a aplicação da segunda dose da Pfizer, Coronavac/Butantan e AstraZeneca/Oxford. O prazo para tomar a segunda dose dos imunizantes Pfizer e AstraZeneca é de 84 dias; para a Coronavac é de 28 dias. Para tomar a segunda dose é necessário apresentar apenas originais do documento com foto e cartão de vacina.