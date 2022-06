Mossoró recebe exposição interativa sobre animais marinhos

Crianças, jovens e adultos estão prestigiando e participando das atividades interativas da Exposição “Conhecendo os Animais Marinhos para Proteger”, do Laboratório de Monitoramento de Biota Marinha do Projeto Cetáceos da Costa Branca da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern).

A exposição está disponível para visitação até domingo, 12, no Partage Shopping Mossoró, em frente à praça de eventos. Ela é totalmente interativa e marca as comemorações na semana do Meio Ambiente aproximando informações das descobertas de pesquisas e conscientização ambiental, realizadas pelo Projeto Cetáceos, do público de todas as idades que estejam visitando o shopping.

Segundo a professora Ana Bernadete Fragoso, professora do Departamento de Ciências Biológicas e coordenadora do laboratório, a exposição conta com exemplares de animais marinhos, como crânios, esqueletos, animais taxidermizados, amostras biológicas dos animais secas ou em álcool (ex: dentes, barbatanas de baleias, filhotes de tartarugas etc), jogos interativos, vídeos e banners explicativos.

Nos últimos 20 anos o Projeto Cetáceos tem como principal missão resgatar, reabilitar e soltar animais da megafauna marinha (golfinhos, baleias, peixes-bois, aves e tartarugas) que encalham no litoral, além de ações de pesquisa, conservação e educação ambiental, envolvendo a população potiguar. “Nessa área do litoral da Costa Branca também há um alto registro de mortes de tartarugas marinhas causada por ingestão de lixo vêm aumentando nos últimos anos, envolvendo espécies ameaçadas de extinção”, explica a professora.