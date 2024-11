Mossoró recebe evento de vôlei com medalhista olímpico Marcelo Negrão

O município de Mossoró entrou de vez na rota dos grandiosos eventos esportivos. Após a final do campeonato Brasileiro de Futsal, o Ginásio Municipal Pedro Ciarlini receberá nos dias 19 e 20 de novembro o Super 4 Mossoró Open de Volei, quadrangular com atletas profissionais. Um dos times é o do medalhista olímpico de 1992, Marcelo Negrão.

A programação movimentará o ginásio em duas noites, iniciando com o duelo entre América de Natal x Start Mossoró, atual campeão do Circuito Esportivo Mossoroense, e em sequência, Norde Vôlei x TPV às 20h. No dia 20, o duelo será entre América x Norde, às 19h.

A população mossoroense poderá prestigiar o evento com entrada custando 1kg de alimento não perecível por noite, estes sendo destinados as instituições Abrigo Amantino Câmara e Liga de Estudos e Combate ao Câncer.

PROGRAMAÇÃO ESPECIAL

Além dos jogos, o medalhista olímpico Marcelo Negrão ainda realizará uma palestra aberta aos atletas de vôlei no dia 20 de novembro, no ginásio municipal, as 14h30.