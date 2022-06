Mossoró recebe caravana RN+Coração

A partir de uma parceria entre a Associação dos Amigos do Coração da Criança (AMICO) e o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Saúde Pública (SESAP), o Programa RN+Coração, que visa promover o diagnóstico precoce das cardiopatias infantis por todo o estado, realizará a caravana “RN+Coração – Na estrada”. A caravana com mais de 60 voluntários percorrerá seis municípios do estado, sendo Mossoró uma das cidades contempladas.

No dia 21 de junho, Mossoró receberá uma caravana que trará atendimento e exames de cardiologia pediátrica às crianças que deles necessitam. Os mutirões contam com o apoio do INCOR Natal, Hospital Rio Grande e Círculo do Coração de Pernambuco.

“A expectativa da caravana é buscar e tratar aquelas crianças que sequer receberam os diagnósticos, tirar dúvidas sobre a cardiopatia congênita, além de diminuir a demanda reprimida daquelas que já têm um diagnóstico, mas, pela distância da capital, pela falta de conhecimento dos familiares e mesmo pela questão da regulação, não conseguem manter o tratamento necessário”, pontuou o cardiopediatra Raimundo Amorim, coordenador da iniciativa.

No Brasil, para cada mil nascidos vivos, de 8 a 10 bebês nascem com algum tipo de cardiopatia. De acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, são registrados anualmente cerca de 30 mil novos casos de cardiopatia no país; cerca de 20% terão cura espontânea e os demais provavelmente necessitarão de uma ou mais cirurgias cardíacas em algum momento da vida. A média nacional de crianças que conseguem um diagnóstico e tratamento se aproxima de 30% do total.

No RN, cerca de 500 crianças nascem com más formações cardíacas. No entanto, devido ao trabalho desenvolvido pela AMICO, a taxa das crianças que são tratadas se aproxima de 50%. “Com o RN+Coração, vamos avançar. Mais pais, irmãos, avós terão a chance de lutar pelos seus pequenos. O Programa trará mais vida para todo estado”, explicou o presidente da Amico, o anestesiologista Madson Vidal.