Mossoró recebe 11.734 doses da Pfizer e Coronavac para D1 e D2

O município de Mossoró recebeu na noite desta terça-feira (14), 11.734 doses de vacinas contra Covid-19. Os imunizantes são para a primeira e segunda doses da Pfizer e Coronavac/Butantan. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Mossoró recebeu 7.320 doses da Pfizer para primeira dose; 3.114 doses da Pfizer para segunda dose e 1.300 doses da Coronavac/Butantan para segunda dose.

Morgana Dantas, titular da SMS, destaca que o município segue com todos os esforços vacinando adolescentes de 17 anos sem comorbidades, bem como os demais públicos já anunciados. O município também segue aplicando a segunda dose da Pfizer e Coronavac.

A vacinação acontece de segunda a sábado, das 8h às 16h, no Sesi, e aos domingos no Ginásio de Esporte Pedro Ciarlini. Mossoró iniciou hoje a vacinação dos adolescentes de 17 anos. Todos os documentos devem ser apresentados juntamente com as cópias. O adolescente deve estar acompanhado dos pais ou responsáveis no momento da vacinação.

Documentos necessários para vacinação de adolescentes de 17 anos:

Documento com foto ou certidão de nascimento;

Comprovante de residência no nome dos pais ou responsáveis;

CPF dos pais ou responsáveis.