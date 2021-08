Mossoró recebe 1.622 doses de vacinas para D1 contra a Covid-19

Mossoró recebeu na noite da quarta-feira (26), mais um lote de imunizantes contra a Covid-19. Ao todo, foram entregues pela II Unidade Regional de Saúde (II URSAP), 1.622 doses de dois fabricantes.

Segundo o coordenador de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Etevaldo Lima, a remessa é composta por 972 doses de vacinas da Pfizer e 650 doses da Coronavac/Butantan. Todas as vacinas são direcionadas à primeira dose (D1).

“Mossoró recebe este lote que é menor do que os outros que vínhamos recebendo antes, porém, de grande importância para reforçar a vacinação. Todas as doses estão destinadas para a primeira aplicação, ou seja, para D1”, disse Etevaldo.

Todo reforço no estoque é bem-vindo, tendo em vista que, quanto maior o número de pessoas vacinadas menor passa a ser o registro de casos graves da Covid-19 no município. “As vacinas são importantes porque por meio da imunização ocorre a redução da taxa de transmissibilidade e teremos menos leitos clínicos e críticos sendo ocupados por pacientes. A vacina salva vidas e é mais eficaz quando as pessoas tomam as duas doses nos casos em que o indicado é tomar as duas doses”, reforça Morgana Dantas, secretária municipal de Saúde.

O total de doses recebidas pelo município de Mossoró ao longo da campanha de vacinação contra a Covid-19 chega até hoje (26) a 286.415 doses de diversos imunizantes, incluídos além da Pfizer e Coronavac, também, os da Astrazeneca e Janssen.