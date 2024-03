Mossoró: Reboco do teto da UPA do Belo Horizonte desaba

Na manhã desta terça-feira, parte do reboco do teto de um setor da Unidade do Pronto Atendimento desabou. O incidente aconteceu na Unidade do bairro Belo Horizonte, em Mossoró. Não há feridos.

A equipe técnica da Infraestrutura da Prefeitura de Mossoró e Corpo de Bombeiros foram acionados para o local.