Mossoró realizará “Dia F” de vacinação contra febre amarela neste sábado

ASSECOM/PMM

A Prefeitura de Mossoró realizará neste sábado (4) “Dia F” de vacinação contra a febre amarela. A ação é um convite à população para atualizar o esquema vacinal. Na oportunidade, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) também disponibilizará vacinação contra a Covid-19. No município, o público contará três pontos de vacinação em funcionamento com o objetivo de ampliar o acesso da população aos imunizantes e elevar as coberturas vacinais.

A vacina contra a febre amarela é direcionada à população de 9 meses a 59 anos de idade. As crianças com 9 meses de idade podem tomar a primeira dose. Os menores de cinco anos devem receber uma dose de reforço, e a população de 5 a 59 anos precisa receber apenas uma dose da vacina.

A vacina é altamente imunogênica e segura, sendo o único meio de proteção contra a doença. Desde 2020, com a expansão da circulação viral no Brasil observada das últimas décadas, o Ministério da Saúde decidiu expandir a vacinação de rotina para todo o país.

Na ocasião, Mossoró também ofertará ao público a vacina contra a Covid-19. A população terá disponíveis doses das vacinas monovalentes para atualização do esquema vacinal e ainda a dose bivalente para quem já se encaixa em um dos grupos aptos a se imunizar com essa dose de reforço.

A vacina bivalente contra a Covid-19 é voltada para quem tomou as duas primeiras doses das vacinas monovalentes, com a última dose tendo sido aplicada há pelo menos quatro meses. A dose de reforço está disponível para idosos a partir de 60 anos; pacientes imunocomprometidos a partir de 12 anos de idade; pessoas que vivem em Instituições de Longa Permanência (ILP) a partir de 12 anos de idade, abrigados e os trabalhadores dessas instituições; comunidades indígenas, ribeirinhas, e quilombolas a partir de 12 anos de idade; gestantes e puérperas.

Locais de vacinação neste sábado (4):

UBS Maria Soares da Costa – Alto de São Manoel (8h às 16h)

UBS Dr. Chico Costa – Santo Antônio (8h às 16h)

Partage Shopping Mossoró (10h às 18h)