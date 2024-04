Mossoró Realiza: Prefeitura inicia obra de recapeamento asfáltico da avenida Presidente Dutra

A cidade segue passando por uma verdadeira transformação, e na manhã deste sábado (6), a Prefeitura de Mossoró deu início a mais uma importante obra do programa “Mossoró Realiza”, o recapeamento e a modernização asfáltica da avenida Presidente Dutra. Com foco na melhoria da infraestrutura viária, a obra representa um grande avanço no sentido do desenvolvimento, desta que é uma das principais vias do município.

Os trabalhos começaram logo cedo com a preparação da superfície e a remoção do antigo asfalto. Além disso, foi realizada uma projeção da correção dos principais pontos da via. E assim, um asfalto totalmente novo e de ótima qualidade será aplicado, dando uma nova cara para a avenida.

“O programa ‘Mossoró Realiza’ chegando aqui na Presidente Dutra, vamos fazer todo o recapeamento novo dessa importante avenida, uma das avenidas mais movimentadas da cidade. Será um grande trabalho, e com isso, quero também avisar a população que a Presidente Dutra vai passar realmente por uma transformação total, que ontem assinamos a homologação da ampliação também das pontes e muito mais. É Mossoró realizando o sonho da população”, destacou o secretário de Infraestrutura do município, Rodrigo Lima.

Vale frisar que durante o período, os moradores e frequentadores da avenida precisam se adaptar a organização do fluxo devido às obras, e que em breve o fluxo retornará à normalidade e com a avenida em excelente qualidade.

Com o aprimoramento asfáltico e a readequação dos trechos, a avenida proporcionará uma melhor experiência aos motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres, oferecendo muito mais conforto e segurança para todos.

“Eu estou achando maravilhoso, vejo Mossoró crescendo e melhorando a cada dia que passa. O sentimento que fica é de muita felicidade e gratidão, porque é muito bom ter uma cidade organizada como está sendo a nossa, tudo perfeito, só tenho o que agradecer”, ressaltou a moradora, Nara Rodrigues.