“Mossoró Realiza”: Prefeitura anuncia cronograma de recapeamento asfáltico a partir desta quarta-feira

A Prefeitura de Mossoró retomará nesta quarta-feira (10) as obras de recapeamento asfáltico em várias vias da cidade, dando continuidade às ações de pavimentação de ponta a ponta da cidade por meio do programa “Mossoró Realiza”, visando melhorar a qualidade das vias e proporcionar mais segurança e conforto para os moradores.

As equipes de trabalho irão atuar de acordo com cronograma elaborado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (SEINFRA), conforme informou o engenheiro Josenildo Gomes, diretor-executivo de Obras.

“Informamos à população que a Prefeitura irá retomar o capeamento da avenida Rio Branco que foi dividido em três trechos. Iniciando a partir dessa quarta-feira dia (10). As ruas serão bloqueadas das 7h as 17h, uma faixa de cada vez, e liberadas assim que o serviço for concluído”, informou.

Confira o cronograma:

Trecho 1

Quarta-feira (10) – Augusto Severo a Prudente de Morais (sentido Centro)

Quinta-feira (11) – Augusto Severo a Prudente de Morais (sentido bairro)

Sexta-feira (12) – Augusto Severo a Prudente de Morais (sentido bairro)

Trecho 2

Sábado (13) – Felipe Camarão a Augusto Severo (sentido Centro pela manhã)

Segunda (15) – Felipe Camarão a Augusto Severo (sentido bairro à tarde)

Trecho 3

Terça (16) – Av. Coelho Neto a Felipe Camarão (sentido Centro)

Quarta (17) – Av. Coelho Neto a Felipe Camarão (sentido bairro)

Essa iniciativa contribui para a melhoria da mobilidade urbana e valorização das regiões contempladas. A Prefeitura reafirma seu compromisso em investir na infraestrutura da cidade.