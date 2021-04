Mossoró: quase 3 mil doses foram aplicadas no fim de semana

Neste final de semana, a campanha Mossoró Vacina aplicou quase 3 mil doses do imunizante contra o coronavírus em idosos de 63-64 anos e profissionais da saúde. Com 10 unidades básicas de saúde (UBS) em funcionamento, no sábado, 1.326 pessoas foram imunizadas e no domingo, outras 1.634. Dados foram divulgados pela Prefeitura de Mossoró nas redes sociais.

Com o recebimento de mais vacinas na última sexta-feira, 02, foi possível ampliar a campanha que contabiliza, neste momento, mais de 41.887 mil doses aplicadas no município. Ao todo, segundo a plataforma RN+Vacina, cerca de 35.887 pessoas foram vacinadas em Mossoró.

“O município tem total interesse em vacinar o máximo que for possível as pessoas dos públicos indicados pelo Ministério da Saúde e pela Secretaria de Estado de Saúde Pública. Temos adotado essa postura de transparência e de agilidade, pois hoje, já estamos vacinando idosos de 63 anos ou mais, a frente de cidades como Natal”, disse Morgana Dantas, secretária de saúde.