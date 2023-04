Dados divulgados pela Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social (Sesed/RN), mostram que o final do primeiro trimestre de 2023 resultou em um índice positivo para a segurança pública do Rio Grande do Norte. Em Mossoró, de acordo com o Sesed, os primeiros três meses deste ano apresentaram o menor quantitativo de homicídios dos últimos 12 anos.