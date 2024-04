Mossoró: Pesquisa DataVero aponta aprovação de gestores municipal, estadual e federal

Na terceira etapa de divulgação dos resultados da pesquisa DataVero encomendada pela 93FM, Nossa TV e Portal O Mossoense, o Instituto aponta os dados sobre os gestores municipal, estadual e nacional , Allysson Bezerra, Fátima Bezerra e Luis Inácio Lula da Silva, respectivamente, entre os eleitores de Mossoró.

O presidente Lula tem 54.97% de aprovação, contra 31.79% de desaprovação e 13.25%, não sabe ou não responderam.

Já com a gestora estadual, Fátima Bezerra aperece com 32.78% de aprovação, contra 54.64% que desaprovam sua gestão, além de 12.58% que não sabem ou não responderam.

A provação do gestor municipal foi apontada por 79.14% dos entrevistados contra 14.57% que desaprovam e 6.29% que não sabem ou não responderam.

No caso do prefeito, foi realizada perguntada também a classificação da gestão, a qual os entrevistados responderam:

Excelente- 27.48%

43.38- bom

13.08- regular para mais

7.78%- regular para menos

2.32- ruim

4.30%- péssima

1.66- não sabem ou não responderam

Nesta sexta-feira,19, teremos o recorte dos principais problemas apontados pela população de Mossoró como desafio para o próximo prefeito de Mossoró.