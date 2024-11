Mossoró Oil & Gás Energy acontece até esta quinta-feira na Expocenter

A Universidade Federal Rural do Semiárido (Ufersa) recebe a edição de 2024 do Mossoró Oil & Gás Energy, consolidando-se como um ponto de convergência para o setor energético nacional. O evento, que ocorre no campus sede da universidade, reúne especialistas, empresários e autoridades em uma programação que destaca as inovações e desafios da indústria de petróleo e gás no Brasil.

Durante a abertura oficial, o reitor da Ufersa, professor Rodrigo Codes, destacou a relevância da universidade em sediar um evento dessa magnitude. “É um prazer imenso recebê-los aqui na nossa Universidade, uma instituição com 46 cursos de graduação, sendo 14 nas engenharias, que contribui significativamente para a formação de profissionais qualificados para o setor. Além disso, fortalecemos parcerias com redes como a RedePetro, reafirmando nosso compromisso com o desenvolvimento regional e nacional”, afirmou o reitor, evidenciando o papel estratégico da instituição no fortalecimento do mercado energético.

O prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra, reforçou o impacto do evento para a economia local. “Mossoró é a terra das energias e do petróleo, e estamos felizes em receber um evento de tamanha importância. O setor voltou com força total, e nossa cidade está preparada para acompanhar esse crescimento. Como ex-aluno da Ufersa, é uma honra ver nossa universidade liderar esse momento histórico”, declarou o prefeito, enfatizando o potencial transformador do setor para a cidade e a região.

A palestra de abertura, ministrada pelo presidente da Brava Energia, Décio Odone, abordou os desafios das empresas independentes de petróleo e gás no Brasil. Décio destacou a evolução do setor, o papel das independentes no desinvestimento da Petrobras e a importância de equilibrar a produção sustentável em um cenário de transição energética. “É impressionante a vibração e a abrangência deste evento em Mossoró. A Brava Energia está comprometida em contribuir para o crescimento sustentável da indústria no Brasil, especialmente no Rio Grande do Norte”, concluiu.

Com uma programação que inclui simpósios, workshops e visitas às instalações da Ufersa, o Mossoró Oil & Gás Energy 2024 reforça a relevância da universidade como um centro de inovação e conexão entre academia e indústria, posicionando Mossoró como um polo estratégico do setor energético no Brasil.