Mossoró: MPRN se reúne com Caern para tratar melhorias no abastecimento de água

O Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN) participou de reunião com a Caern nesta terça-feira (31) para debater melhorias do abastecimento de água na cidade de Mossoró. Na reunião, o diretor-presidente da Companhia, Roberto Linhares, apresentou à promotora de Justiça Defesa do Consumidor de Mossoró, Ana Ximenes, algumas soluções que estão sendo analisadas para sanar o problema.

A Caern explicou as especificidades do Sistema de Abastecimento de Água (SAA) de Mossoró. Um dos problemas apresentados é que a cidade possui poços profundos com água em alta temperatura o que exige equipamentos próprios. Também foi explicado que a Mossoró não possui, em mananciais próprios, água suficiente para abastecimento, sendo necessário outras intervenções para garantir a segurança hídrica do município.

A Adutora Apodi-Mossoró foi apontada como a principal medida para garantir a segurança hídrica da cidade. Antes disso, a Caern se comprometeu a iniciar a perfuração dos dois poços, equipamentos já contratados. Entre as ações previstas, está a contratação emergencial de uma empresa para um conserto do P11, a estimativa é que a manutenção dele seja concluída até o primeiro semestre de 2024. A Caern está realizando também um combate às ligações clandestinas na adutora.

A promotora de Justiça Ana Ximenes destacou que haverá uma gestão orientada junto à população. “Informaremos à população sobre os canais de atendimento da Companhia, visando o acompanhamento e monitoramento pela empresa, para que adote medidas corretivas sempre que necessário. Além disso, o MPRN estará atento e disponível para atendimento do cidadão”.