Mossoró libera vacinação da 4ª dose para pessoas acima de 18 anos

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) anunciou a liberação da aplicação da segunda dose de reforço, a chamada quarta dose, para pessoas acima de 18 anos em Mossoró. Pode receber esse segundo reforço da vacina contra a Covid-19 quem tomou o primeiro reforço, a terceira dose, há quatro meses.

A aplicação da 4ª dose já começa na tarde desta quarta-feira (27) nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e nos pontos extras instalados pela pasta municipal dentro da campanha “Mossoró Vacina”, idealizada pela Prefeitura de Mossoró.

Coordenador de Imunizações do município, Etevaldo Lima explicou que a SMS já avaliava o estoque de doses disponíveis. “Diante do nosso estoque e da situação epidemiológica, o município libera a vacina para esse público, disse o coordenador.

Etevaldo frisa ainda a importância da população em buscar o serviço de saúde para se imunizar contra a doença. Nesta quarta-feira há vacinação na Faculdade de Enfermagem da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (FAEN/UERN) até as 19 horas, na Universidade Potiguar (UnP), até 17 horas, no Partage Shopping Mossoró até as 18h na igreja do Alto de São Manoel, das 18h às 22h, além das Unidades Básicas de Saúde (UBSs).

Vale salientar que a primeira dose da vacina contra a Covid-19 é aplicada em pessoas a partir dos 3 anos de idade. Já a segunda dose é para adolescentes a partir dos 12 anos, obedecendo o intervalo para a 1ª dose preconizado pelo Ministério da Saúde. Para crianças de 3 a 11 anos também é permitido a primeira e segunda dose.

A terceira dose também é permitida para pessoas a partir dos 12 anos, após 4 meses da aplicação da 2ª dose. Por fim, a quarta dose passa a ser oferecida também para as pessoas de 18 anos, que tomaram a 3ª dose há quatro meses.

Já em relação à vacinação contra a Influenza, Mossoró está imunizando a população em geral a partir de 6 meses de vida, além dos grupos prioritários.

