Mossoró já emitiu mais de 2.700 novas carteiras de identidade nos últimos dois meses

Do dia 11 de dezembro do ano passado, quando começou a ser emitida em Mossoró a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN), até o final de janeiro, o Instituto Técnico-Científico de Perícia (Itep), já emitiu 2.785 novos documentos em suas agências na Central do Cidadão, localizado no Terminal Rodoviário Diran Ramos do Amaral e na Estação Shopping, no centro da cidade.

Na última semana, o Itep realizou um treinamento para servidores da Câmara Municipal de Mossoró, que também passará a emitir a nova CIN este mês. Também participaram da formação, agentes públicos de prefeituras e de outras Câmaras Municipais da região Oeste.

A nova CIN unificará a documentação do usuário através do CPF e terá um padrão nacional para todas as unidades da federação, estruturando os cadastros administrativos e ampliando as verificações de Segurança Pública, de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Para atualizar o novo documento, os interessados devem realizar o agendamento pela internet a partir das 8h pelo link www3.itep.rn.gov.br ou presencialmente, na Central do Cidadão, em Mossoró, inclusive aos sábados, de 7h às 13h e na Estação Shopping, de 12h às 17h, de segunda a sexta.

Na ocasião é necessário a apresentação de Certidão de Nascimento ou Registro de Casamento Civil (mesmo em caso de divórcio), originais e cópias legíveis, CPF e comprovante de residência, outros documentos são opcionais. Para casos especiais, como para pessoas autistas, devem ser apresentado um laudo médico atestando a condição.

*SEM PRESSA*

Aparecida Medeiros, auxiliar-técnica forense do ITEP, ressalta que não há necessidade de correria para a atualização da nova CIN e pontua casos excepcionais para a renovação obrigatória.

“Toda carteira de identidade tem validade de até dez anos. Não há necessidade de correria para tirar a nova carteira, há não ser em casos especiais como adoções, casamentos onde se vá ser acrescido sobrenomes ou perdas de documentos”.

Em outras cidades da região Oeste o documento está sendo emitido nas Centrais do Cidadão de Caraúbas, Apodi e Pau dos Ferros e nas Câmaras de Vereadores conveniadas com o ITEP.