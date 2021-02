Mossoró iniciará vacinação de idosos acima de 85 anos nesta segunda

Nesta quinta-feira (25), Mossoró recebeu 2.180 doses da vacina Astrazeneca/Oxford do lote de 35.500 destinadas ao Rio Grande do Norte. Seguindo a orientação do Governo do Estado, o município começará a vacinar idosos do grupo de 85 a 89 anos de idade a partir da próxima segunda-feira, dia 1 de março.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, será possível ampliar a vacinação do público idoso que conta com um escalonamento etário. A aplicação dos imunizantes agora alcançará essa nova faixa etária, visto que o público anterior está praticamente 100% imunizado.

“Os agentes de saúde das unidades básicas já têm um acompanhamento dos idosos nas áreas de abrangência das suas UBS’s, mas as pessoas podem informar a UBS sobre o idoso, fazer o cadastro no sistema RN Mais Vacina e a vacinação deste idoso vai acontecer com agendamento”, disse Morgana Dantas, secretária municipal de saúde.

Segundo Etevaldo Lima, coordenador de imunizações, o RN ainda espera receber do Ministério da Saúde, as 19.400 doses da Coronavac. Essa vacina já foi utilizada na campanha de vacinação dos profissionais de saúde e idosos de Mossoró. A previsão é que na próxima semana, a cidade receba 610 doses do imunizante.

“Vamos ter doses na próxima semana para terminarmos a vacinação dos idosos de 85 a 89 anos e depois havendo disponibilidade de vacinas, devemos passar a vacinar os idosos de 80 a 84 anos de idade”, disse. Até ontem (25), 12.787 pessoas haviam sido vacinadas em Mossoró.