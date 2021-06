Mossoró inicia vacinação de pessoas com 50 anos ou mais neste domingo (13)

A vacinação das pessoas de 50 anos ou mais sem comorbidades começa neste domingo (13). O anúncio foi feito no final da tarde deste sábado (12), pelo prefeito Allyson Bezerra no encerramento do evento Pingo da Mei Dia, que abre o Mossoró Cidade Junina 2021 Virtual.

As pessoas que se encaixam na faixa etária devem procurar uma das 10 unidades básicas de saúde abertas neste fim de semana. É necessário apresentar documento oficial com foto e comprovante de residência – cópias e originais.

Os trabalhadores da educação, de nível superior, que ainda não tomaram a primeira dose da vacina, também pode se vacinar neste domingo em uma das unidades abertas. Este público deve apresentar documento oficial com foto e declaração da instituição de ensino.

Confira locais de vacinação:

UBS Vereador Durval Costa (Walfredo Gurgel)

UBS Raimundo Renê Dantas (Boa Vista)

UBS Dr. Joaquim Saldanha (Estrada da Raiz)

UBS Dr. Cid Salém Duarte (Abolição 4)

UBS Dr. Sueldo Câmara (Aeroporto 2 – Quixabeirinha)

UBS Francisco Pereira de Azevedo (Liberdade 1)

UBS Agnaldo Pereira (Vingt Rosado)

UBS Dr. José Fernandes de Melo (Lagoa do Mato)

UBS Enfermeira Conchita da Escóssia (Abolição 2)

UBS Centro Clínico Evangélico Edgard Burlamaqui (Centro)