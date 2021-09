Mossoró inicia vacinação de adolescentes de 13 anos ou mais nesta terça-feira (21)

O município de Mossoró inicia nesta terça-feira (21), a vacinação de adolescentes de 13 anos ou mais. A aplicação da primeira dose acontece no Ginásio de Esporte Pedro Ciarlini e no Sesi das 8h às 16h.

Ao buscar o ponto de vacinação, os adolescentes devem apresentar a seguinte documentação: originais e cópias de Certidão de nascimento ou documento com foto; comprovante de residência (no nome do pai/mãe ou responsável). O adolescente deve estar acompanhado do pai/mãe ou responsável e o CPF do pai/mãe ou responsável.

“É importante que os pais estejam atentos a vacinação dos seus filhos adolescentes para que possamos avançar ainda mais na imunização desse público”, destacou Morgana Dantas, secretária municipal de Saúde.

Segunda dose

Mossoró também segue a aplicação da segunda dose da Pfizer, Coronavac/Butantan e AstraZeneca/Oxford. O prazo para tomar a segunda dose dos imunizantes Pfizer e AstraZeneca é de 90 dias; para a Coronavac é de 28 dias.

Para tomar a segunda dose é necessário apresentar apenas originais do documento com foto e cartão de vacina.