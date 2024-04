“Mossoró Inclusão”: professores do Atendimento Educacional Especializado passam por formação

A programação do projeto “Mossoró Inclusão” contou nesta quarta-feira (10) com uma formação direcionada a professores do Atendimento Educacional Especializado (AEE) da Rede Municipal de Ensino. Os docentes participaram da primeira atividade do ano do curso “AEE: Por infinitas formas de aprender”, que trabalhou a temática “Além das palavras: a comunicação alternativa e aumentativa com experiência para a aprendizagem”. O encontro ocorreu no auditório da Faculdade Católica do Rio Grande do Norte.

“Estamos dando continuidade à formação (realizada anualmente) com os professores do AEE, e muito felizes com a chegada dos novos professores. A Rede está ampliando o atendimento nas salas de recursos multifuncionais que já existiam e abrindo novas salas. É com essa alegria que iniciamos esse processo de formação, nesse ‘Abril Azul’”, pontuou Leilimar Bezerra, coordenadora de Educação Especial da Secretaria Municipal de Educação (SME).

A ampliação da quantidade de salas de recursos multifuncionais voltadas para o Atendimento Educacional Especializado é um dos avanços conquistados nesta gestão no que se refere à Educação Especial. No início de 2021, a Rede Municipal de Mossoró contava com apenas 14 unidades contempladas com salas de AEE, em funcionamento, número que saltou para 30 e que chegará a 34 em breve.

“A gente está ampliando o serviço da Educação Especial na Rede, com novos professores do Atendimento Educacional Especializado, e esse curso visa fortalecer o trabalho dos profissionais do AEE nas ações inclusivas, nesse momento abordando a comunicação aumentativa e alternativa”, destacou Selma Bedaque, da equipe da Coordenadoria de Educação Especial da SME e responsável por ministrar a formação desta quarta-feira.