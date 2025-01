Mossoró gerou mais de 7,4 mil empregos entre janeiro e novembro de 2024, segundo CAGED

Mossoró segue contabilizando números positivos na geração de novos postos de trabalho. No balanço de janeiro a novembro de 2024, foram gerados 7.439 empregos com carteira assinada, levando em consideração o saldo entre admissões e demissões.

Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), e já superam o total de vagas geradas em 2023, quando o Município contabilizou um saldo positivo de 6.938 empregos, conforme números consolidados.

De janeiro a novembro deste ano, o segmento em que mais foram criadas vagas foi o de Serviços, com saldo de 3.627 admissões, seguido pela Construção Civil, com 1.493 empregos, e Comércio, com 1.023 vagas. Levando em consideração o período de janeiro de 2021 a novembro de 2024, foi registrado saldo de 24.520 postos de trabalho formais em Mossoró.