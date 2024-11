Mossoró ganha primeira arena esportiva pública para futebol society

A cidade de Mossoró ganhou na noite desta quarta-feira (13) o primeiro equipamento público com campo de futebol society e grama sintética. A Arena Esportiva José Victor Aquino Fernandes, localizada na rua Souza Leão, bairro Belo Horizonte, foi entregue pelo prefeito Allyson Bezerra. Para os moradores da região, o sentimento é de alegria com o investimento promovido em um espaço antes inutilizado, no antigo Centro de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente (Caic).

“Muito importante essa obra que nós estamos recebendo para a nossa juventude, os nossos filhos e netos. Precisávamos muito, para que eles utilizem essa quadra e possam realizar os seus sonhos, porque os jovens hoje são apaixonados por esporte”, afirmou a moradora Sônia Maria Dantas.

E as crianças e adolescentes fizeram questão de participar da entrega do equipamento. “A arena vai ajudar muito a desenvolver o esporte aqui da região, vai ser muito bom pra gente poder aproveitar mais, se dedicar mais ao esporte. Era um sonho e agora foi realizado, graças a Deus”, comemorou o estudante Marcos Noel, de 13 anos.

“Achei maravilhoso, pretendo jogar, porque ficou muito bom, o trabalho foi muito bem feito. Está aprovado”, destacou a jovem Jenifer Thayllane da Silva. “Nosso futebol aqui do Belo Horizonte vai mudar com essa arena society. Estamos felizes e satisfeitos. Agora nosso esporte vai melhorar”, acrescentou Ícaro Mateus Medeiros, de 14 anos.

Segundo Silva é professor de Educação Física e também acompanhou a entrega da arena. Ele esteve presente no ato de assinatura da ordem de serviço da obra e agora celebra a concretização de um sonho.

“Estou muito satisfeito, muito feliz, e é gratificante esse momento. Tanto para Mossoró, de forma geral, como para o bairro Belo Horizonte, que precisava dessa arena esportiva, que vai agregar muito no futebol no esporte infantil”, disse.

A arena esportiva conta com campo de mais de mil metros quadrados e grama sintética, piso intertravado, alambrados telados, iluminação de LED, vestiários, depósito e banheiro adaptado. O espaço receberá escolinhas de futebol e projetos executados pela Prefeitura de Mossoró, como explica a secretária municipal de Esporte e Juventude, Larissa Maciel.