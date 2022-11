: Mossoró está prestes a perder o curso de Arquitetura e Urbanismo da UFERSA

O curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal Rural do Semi-Árido

(UFERSA) Campus Mossoró foi aprovado por unanimidade nas instâncias: Centro de

Engenharias (8ª reunião ordinária) que ocorreu 18 de agosto de 2022; Comitê de

Graduação (10ª reunião ordinária) no dia 14 de outubro de 2022; e Conselho de

Ensino, Pesquisa e Extensão (10ª reunião ordinária) ocorrida no dia 19 de outubro de

2022, mostrando a importância do curso que visa o fortalecimento da interiorização do

ensino superior, levando em consideração a cidade de Mossoró, como Capital Regional

com abrangência em mais de cinquenta pequenos municípios com IDH abaixo da

média do Estado, alcançando mais de um milhão e duzentas mil pessoas.

A Reitora Profa. Ludimilla de Oliveira conseguiu, junto ao Ministério da Educação

(MEC), a pactuação prévia para códigos de vagas para professores do Curso de

Arquitetura e Urbanismo do Campus Mossoró. Considerando o prazo de adesão das

Instituições de Educação Superior Públicas ao SISU (2023), a reitora solicitou na 9ª

Reunião Ordinária do Conselho Universitário (CONSUNI) da UFERSA, ocorrida no

último dia 25 de outubro de 2022, a inclusão na pauta da deliberação sobre a criação

do curso de Arquitetura e Urbanismo no Campus Mossoró.

No entanto, alguns conselheiros membros do CONSUNI rejeitaram a inclusão da pauta

supracitada, mesmo depois da reitora comunicar a necessidade da celeridade a este

processo. Caso aprovada a pauta e criado o curso, o mesmo seria inserido no SISU

2023. Diante do contexto, ficou explícito a possibilidade de perder os códigos de vagas

pactuadas junto ao MEC.

Entre os membros que votaram contra, estão alguns:

 Professores Rodrigo Nogueira de Codes, ex Pró-Reitor de Graduação e

candidato a Reitor na última consulta, José Domingues Fontenele, ex reitor,

Francisco Edcarlos Leite, candidato a vice-reitor na última consulta, José de

Alexandre Oliveira, ex Pró-Reitor de Gestão de Pessoas; Hudson Pacheco

Pinheiro; José Flávio Timoteo Júnior e Claúdio de Souza Rocha, ambos do

Campus Pau dos Ferros; Daniel Freitas Freire Martins, Campus Mossoró.

 As técnicas administrativas: Maria Kaliane que é Presidente do Sindicato dos

Técnicos da UFERSA e Gilcilene Lelia Souza do Nascimento, representante dos

Técnicos Administrativos em Educação;

 Estudantes Ana Flávia Lira, coordenadora do Diretório Central de Estudantes da

UFERSA e Maria Vitória Bezerra, representante discente e que é aluna do curso

de Arquitetura e Urbanismo em Pau dos Ferros; e Maria José Ferreira.

Ressalte-se também, que na reunião anterior do CONSUNI, os membros deste

Conselho aprovaram a criação do Curso de Psicologia, sendo que essa aprovação se

deu sem nenhum tipo de pactuação, garantia de código de vagas para professores e

técnicos, ou mesmo garantia de que a Universidade ganharia recursos para criação de

novos laboratórios.