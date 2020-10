Mossoró está na lista das cidades que receberão tropas federais nas eleições

O Tribunal Superior Federal (TSE) determinou quais municípios terão a presença de tropas federais durante o pleito eleitoral, previsto para realizar-se em 15 de novembro. Ao todo, 510 distritos brasileiros irão dispor da proteção reforçada por Policiais Federais e militares das Forças Armadas.

No estado do Rio Grande do Norte, 113 cidades serão contempladas com a salvaguarda. De acordo com o presidente do TSE, ministro Luís Roberto Barroso, o objetivo da medida é endossar a segurança no dia da votação. A ação preventiva considera a conjuntura política atual, bem como os ânimos do eleitorado no momento de apuração.

Neste período eleitoral, houve registro de duas mortes em uma atividade de campanha na cidade de Pedro Velho, além do embate entre militantes das candidaturas a vereador de Mossoró, com a necessidade de internamento hospitalar de alguns dos envolvidos no conflito.

As cidades que disporão do reforço:

Campo Grande, Janduís, Triunfo Potiguar, Montanhas, Nova Cruz, Passa e Fica, Passagem, Serrinha, Santo Antônio, Várzea, Touros, Lagoa Dantas, Monte das Gameleiras, São José de Campestre, Serra de São Bento, Japi, Santa Cruz, São Bento do Trairi, Caiçara do Rio do Vento, Pedra Preta, Pedro Avelino, Afonso Bezerra, Angicos, Santana do Matos, Barcelona, Lagoa de Velhos, Ruy Barbosa, São Tomé, Bodó, Cerro Corá, Currais Novos, Lagoa Nova, Florânia, Tenente Laurentino Cruz, Jardim do Seridó, Ouro Branco, São Fernando, Timbaúba dos Batistas, Caicó, Ipueira, Jardim de Piranhas, São João do Sabugi, Serra Negra do Norte, Jucurutu, São Rafael, Guamaré, Macau, Areia Branca, Grossos, Porto do Mangue, Mossoró, Apodi, Caraúbas, Almino Afonso, Lucrécia, Olho D´Água do Borges, Umarizal, Francisco Dantas, Pau dos Ferros, São Francisco do Oeste, Alexandria, João Dias, José da Penha, Luís Gomes, Paraná, São Miguel, Venha Ver, Brejinho, Lagoa de Pedras, Lagoa Salgada, Monte Alegre, Felipe Guerra, Itaú, Rodolfo Fernandes. Severiano Melo, Alto do Rodrigues, Carnaubais, Pendências, Governador Dix-sept Rosado, Tibau, Upanema, Caiçara do Norte, Galinhos, Parazinho, São Bento do Norte, Boa Saúde, Serra Caiada, Sítio Novo, Tangará, Ipanguaçu, Baraúna, Serra do Mel, Bom Jesus, Senador Elói de Souza, Portalegre, Riacho da Cruz, Taboleiro Grande, Água Nova, Encanto, Marcelino Vieira, Rafael Fernandes, Riacho de Santana, Arês, Nísia Floresta, Senador Georgino Avelino, Campo Redondo, Coronel Ezequiel, Jaçanã, Lajes Pintada, Espírito Santo, Goianinha, Jundiá e Tibau do Sul.