Mossoró está entre as cidades com as maiores taxas de casamento no Brasil, aponta IBGE

Novos dados da Pesquisa de Registros Civis divulgados nesta quarta-feira (27) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram em quais cidades foram registrados cada um dos 970 mil casamentos e dos 420 mil divórcios de 2022.

O índice nacional de casamentos é de 6 a cada mil habitantes acima de 15 anos de idade (idade legal para casar). Já o de divórcio é de 2,5 a cada mil habitantes.

Mossoró encontra-se entre as cidades com as maiores taxas de casamento no Brasil. A pesquisa do IBGE apontou que houveram 1225 casamentos no ano de 2022 no município potiguar, o que representa 5,73% da taxa da nupcialidade, ou seja, o maior índice de casamentos a cada mil habitantes. Os divórcios somam 676 (0,23%), sendo 626 de forma judicial. Já a população acima dos 15 anos de idade somam 213.644 habitantes, idade em que a lei brasileira permite o casamento.