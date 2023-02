Mossoró e Natal estão entre as cidades mais violentas do Brasil, aponta levantamento.

Fonte: Tribuna do Norte

Natal está entre as 50 cidades mais violentas do mundo, com taxa de 45, 06 homicídios, para cada 100.000 habitantes em 2022. Ocupando a 28º posição do ranking, a Capital não é a única a representar a violência no Rio Grande do Norte, isso porque Mossoró, na região Oeste potiguar, aparece na 11º posição com taxa de 63, 21 homicídios, superior a média de 52,11 e a maior entre as cidades brasileiras presentes na lista. Os dados são do levantamento anual realizado pelo Conselho Cidadão de Segurança Pública e Justiça Criminal AC para avaliar a criminalidade nas cidades, em especial, da América Latina.

Ao todo, das 50 cidades com os maiores índices mundiais de violência, dez estão no Brasil. Desse total, além de Mossoró e Natal, outras sete estão na região Nordeste e duas apresentam taxas superiores a capital potiguar: Salvador (56,68), Feira de Santana (50,11); Vitória da Conquista (47,48), Fortaleza (42,63), Recife (39,89), Maceió (39.45) e Teresina (37,30).

Apenas Manaus, na região Norte do país, não está entre os municípios nordestinos. A cidade, no entanto, ocupa a 21° posição com taxa de 50,66 homicídios para cada 100.000 habitantes. Segundo o levantamento, a capital do Amazonas contabilizou 1.041 mortes causadas pela violência letal e, no comparado aos percentuais de outras cidades brasileiras, perde apenas para Salvador e Mossoró.