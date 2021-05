Mossoró e Apodi receberão até a próxima semana as primeiras doses da vacina da Pfizer

Segundo a presidente da Comissão Intergestora Regional (CIR) e secretária municipal de Saúde de Tibau, Márcia Cristina, os municípios de Mossoró e Apodi deverão receber até o início da próxima semana as primeiras doses da vacina da Pfizer.

Segundo Cristina, numa reunião com secretários, a CIR, que reúne 14 gestores de Saúde municipais ficou acordado que as vacinas do imunizante Pfizer serão armazenadas na II Unidade Regional de Saúde Pública (II Ursap), que também será responsável pela distribuição das doses. Também participaram da reunião gestores da região do Assú, composta por mais 12 municípios.

“Os municípios de Mossoró e Apodi serão piloto para o recebimento dessa vacina. Todos passaram por capacitação para o manejo do imunizante. Posteriormente, os demais municípios devem ser contemplados”, explica.

A secretária disse que o motivo dos imunizantes ficarem primeiramente nesses dois municípios se dá pela questão de armazenamento e transporte.

“O que ficou acordado é que o transporte dessa vacina será por via aérea ou através de parceria com alguma empresa de sorvete, que já demonstrou interesse. Na questão do armazenamento, não será necessário ultrafreezers, uma vez que as vacinas serão aplicadas num intervalo de no máximo quatro dias após o armazenamento nas Unidades Básicas de Saúde”, explica.

As doses serão exclusivamente para as gestantes com comorbidades, a partir de 18 anos de idade, uma vez que esse público teve a vacinação contra Covid-19 interrompida com a AstraZeneca, após orientação da Anvisa.