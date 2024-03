Mossoró dá início a campanha de vacinação contra contra Influenza

A Prefeitura de Mossoró deu início a Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza, no dia 9 deste mês. No município, a vacina é disponibilizada nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) das zonas urbana e rural. Nesta etapa inicial, a vacina é direcionada para grupos prioritários, preconizados pelo Ministério da Saúde.

A campanha que tradicionalmente é realizada entre os meses de abril e maio foi antecipada em virtude do aumento da circulação do vírus no país. De acordo com o Ministério da Saúde, a imunização previne contra os vírus que geralmente começam a circular em maio, junho e julho.

A vacinação contra a Influenza tem o objetivo de reduzir as complicações, as internações e a mortalidade decorrentes das infecções pelo vírus da influenza na população-alvo da campanha. A vacina da Influenza ofertada é a trivalente, capaz de proteger contra os principais tipos de vírus da gripe em circulação no país.

Os grupos prioritários da Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza 2024 a serem vacinados são:

• Crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade (5 anos, 11 meses e 29 dias);

• Trabalhador da Saúde;

• Gestantes;

• Puérperas;

• Professores do ensino básico e superior;

• Povos indígenas;

• Idosos com 60 anos ou mais de idade;

• Pessoas em situação de rua;

• Profissionais das forças de segurança e salvamento;

• Profissionais das Forças Armadas;

• Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais;

• Pessoas com deficiência permanente;

• Caminhoneiros;

• Trabalhadores de transporte coletivo rodoviário para passageiros urbanos e de longo curso;

• Trabalhadores portuários;

• População privada de liberdade e funcionários do sistema de privação de liberdade, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas.

As crianças que irão receber o imunizante pela primeira vez deverão tomar duas doses, com um intervalo de 30 dias.

É importante que as pessoas integrantes dos grupos prioritários das campanhas de vacinação apresentem documentos comprobatórios para garantir a proteção.

As UBSs funcionam das 7h às 11h e das 13h às 17h, de segunda a sexta-feira.