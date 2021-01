Mossoró concede maior desconto de IPTU entre principais cidades do Nordeste

A Prefeitura de Mossoró concedeu desconto de 25% no pagamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) deste ano, isso representa o maior percentual oferecido entre as principais prefeituras do Nordeste.

A porcentagem vale para contribuintes que efetuarem o pagamento total do tributo até o dia 26 de fevereiro de 2021. O desconto de 5% destina-se aos que optarem pelo parcelamento em oito vezes, com vencimento para o dia 29 de setembro deste ano.

O município que mais se aproxima do desconto mossoroense é Natal, com população estimada em 900 mil habitantes, tem desconto de 16%. Campina Grande tem o terceiro maior desconto, com pouco mais de 400 mil habitantes, o município paraibano concedeu desconto de 15%.

Outros descontos registrados estão na casa de 10% ou abaixo desse percentual. As prefeituras de Caruaru, com população de 365 mil habitantes, Caucaia, região metropolitana de Fortaleza, com 370 mil pessoas, Feira de Santana, interior da Bahia, com 620 mil habitantes, e Maceió, com pouco mais de um milhão de habitantes, concederam desconto de 10%.

Fortaleza, Salvador e Teresina estão abaixo desse índice. A capital cearense, com população estimada em 2,7 milhões de habitantes, apresentou desconto de 8%. A capital baiana, com 2,8 milhões de pessoas, concedeu desconto de 7%, mesmo percentual da capital piauiense, que tem estimativa de 870 mil habitantes.

– Mossoró/RN – 300 mil habitantes – desconto IPTU – 25%

– Natal/RN – 900 mil habitantes – desconto – 16%

– Campina Grande/PB – 402 mil habitantes – desconto IPTU – 15%

– Caruaru/PE – 365 mil habitantes – desconto IPTU – 10%

– Caucaia/CE – 370 mil habitantes – desconto IPTU – 10%

– Feira de Santana/BA – 620 mil habitantes – desconto ITPU – 10%

– Maceió/AL – 1,04 milhão de habitantes – desconto IPTU – 10%

– Fortaleza/CE – 2,7 milhões de habitantes – desconto IPTU – 8%

– Salvador/BA – 2,8 milhões de habitantes – desconto IPTU – 7%

– Teresina/PI – 870 mil habitantes – desconto IPTU – 7%