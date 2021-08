Mossoró começa a vacinar jovens na faixa etária de 20 anos ou mais nesta quinta-feira (12)

Jovens de 20 anos ou mais do público geral sem comorbidades já começaram a ser vacinados contra a Covid-19 em Mossoró na tarde desta quinta-feira (12). “Estamos convocando os jovens de 20 anos ou mais para a imunização contra a Covid-19. O nosso trabalho é levar a vacina para a população com celeridade e segurança. Assim, Mossoró avançar na vacinação”. Declarou o prefeito Allyson Bezerra.

A vacinação continua nesta sexta-feira (13), das 8h às 16h no Ginásio Municipal de Esportes Pedro Ciarlini e no Ginásio do SESI. Os jovens precisam apresentar aos vacinadores, originais e cópias do documento pessoal com foto e do comprovante de residência.

“Recebemos doses nesta semana e vamos direcioná-las para quem está faz tempo aguardando chegar a sua vez para tomar a vacina. São milhares de jovens que certamente estavam ansiosos e esperançosos pela vacina e o dia deles chegou. Mossoró está cada vez mais perto de alcançar a faixa dos 18 anos ou mais”, disse a secretária municipal de Saúde, Morgana Dantas.