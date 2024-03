Mossoró: comandante aponta falta de efetivo policial para buscas

O comandante de Policiamento Rodoviário de Mossoró, Emerson Mendes, disse em um documento enviado ao governo do Rio Grande do Norte que tem apenas 49 policiais e não poderia mobilizar todo o seu efetivo para atuar nas buscas dos dois fugitivos da penitenciária federal.

No documento, Mendes disse que a unidade “não possui efetivo disponível para atuar de forma EXCLUSIVA [sic] na operação de recaptura dos fugitivos”. O comandante listou no documento uma série de motivos pelo qual não pode mobilizar todos os policiais do batalhão.

Entre os motivos, o comandante acusou o governo estadual de não mandar reforços para a unidade há quatro anos e que os 49 policiais são responsáveis por atender Mossoró e mais 29 municípios das redondezas.

“Caso haja mobilização do efetivo para atuar exclusivamente e a disposição nesta missão [de recaptura], acarretará em grande prejuízo à empregabilidade do serviço ordinário desta unidade”, disse o comandante.

O Comando de Policiamento Rodoviário é responsável pela execução do policiamento rodoviário estadual e urbano da capital e interior do Estado. As unidades são divididas em distritos, um deles é Mossoró.

Fonte: Metrópoles