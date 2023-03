Mossoró: Coleta de lixo segue neste sábado com apoio da Guarda Municipal

SECOM/PMM

A Prefeitura de Mossoró segue com a coleta de lixo domiciliar por várias regiões da cidade. O serviço acontece de maneira alternada com escolta da Guarda Civil Municipal (CGM). Neste sábado (18), a coleta acontecerá nos bairros Aeroporto 2, Alto da Conceição, Belo Horizonte, Alto de São Manoel, Inocoop, além da região central e principais avenidas da cidade.

A força-tarefa do município garante a continuidade da limpeza urbana em Mossoró. Com estratégia e cautela, efetivou um cronograma de serviços com objetivo de contemplar todas as regiões da cidade, de forma contínua e gradual, garantindo a coleta do lixo domiciliar.

A Secretaria Municipal de Infraestrutura, Meio Ambiente, Urbanismo e Serviços Urbanos (Seimurb) orienta a população sobre o cronograma da coleta. A diretoria de Serviços Urbanos detalha que a população deve ficar atenta aos informes da Prefeitura de Mossoró referentes aos bairros e aos dias de coleta.

Com apoio da Guarda Civil Municipal, a Prefeitura garante a integridade dos veículos e proteção dos colaboradores do município. O cenário está sendo acompanhado e atualizado a todo momento. A ampliação gradual da coleta segue sendo avaliado diariamente, assim como as ações estratégicas de segurança.

Sábado (18)

Aeroporto 2;

Alto da Conceição;

Belo Horizonte;

Alto de São Manoel;

Inocoop

Centro;

Principais avenidas da cidade.