“Mossoró Cidade Junina”: último dia de festa do Arraiá do Povo reúne multidão

Neste domingo (23), último dia de festa do Polo Arraiá do Povo, no Parque de Exposições Armando Buá (Feira do Bode), grande público compareceu, consolidando o sucesso do evento que teve shows aos sábados e domingos das 11h às 18h, com participação de artistas da terra, atrações regionais e nacional.

A programação foi iniciada às 11h com atração regional. O Forrozão de Antigamente Retrô abriu a programação do último dia de festa com muito forró, evidenciando o autêntico pé de serra que começou animando o público que chegava ao polo.

Em seguida, a animação ficou por conta da banda Gigantes do Arrocha. O cantor Chiquinho do Arrocha enalteceu a organização do MCJ por valorizar e ampliar a participação dos artistas locais. “Para nós é uma satisfação estar aqui. Ano passado estivemos no Cidadela e este ano estamos nesse espaço maravilhoso. Somos da terra, e é uma alegria estarmos aqui pela primeira vez nesse polo que já é sucesso e atrai multidão. Parabéns à Prefeitura por essa iniciativa e estrutura gigante”, agradeceu.

Quem veio pela primeira se encantou, e já faz planos pra retornar no ano seguinte e aproveitar mais dias no Arraiá do Povo. A mossoroense Paloma Vale, residente em Fortaleza/CE, aproveitou o final de semana para visitar familiares e conhecer o Arraiá do Povo. “É a primeira vez que estou no Arraiá do Povo com a família. Viemos acompanhar o show de Lagosta Bronzeada e dançar forró, aqui está tudo muito bonito, organizado e seguro”, contou a dona de casa.

“Estou adorando, é a primeira vez que venho e estou encantada. Vou aproveitar até o fim, já saio com a certeza que no próximo ano não perderei um dia”, evidenciou a dona de casa Francisca das Chagas.

A banda Lagosta Bronzeada foi a terceira atração. Com seu estilo musical diferenciado com forró romântico e dançante encantou o público cantando seus grandes sucessos.

“Foi realmente uma multidão, a gente só tem a agradecer. Estávamos comentando agora que estar aqui é maravilhoso, por que Mossoró é uma cidade que realmente sabe movimentar o São João de todas as formas. Há vários eventos em um só, assim, tudo muito bem feito. Quero estar aqui ano que vem”, agradeceu Lana Gama, vocalista de Lagosta Bronzeada.

“A gente não esperava tanto, esperávamos que fosse maravilhoso, porque sempre que a gente vem a Mossoró, somos bem recebidos, graças a Deus. E esse ano foi melhor ainda. Parabéns à equipe da Prefeitura, muito obrigado pelo convite. Espero que ano que vem estejamos aqui de volta com vocês. Foi lindo. Obrigado”, evidenciou Frank Moreno, vocalista de Lagosta Bronzeada.

A banda Ferro na Boneca finalizou o último dia do Arraiá do Povo. Mais um ano consecutivo voltando ao Arraiá do Povo, a cada ano que passa tudo fica mais lindo. E pra mim, em nome da família Ferro na Boneca, é uma glória estar fazendo parte de um evento como esse. Quero agradecer a todos os organizadores, aos forrozeiros natos que estão aí pra curtir o nosso trabalho. Agradecer ao nosso Deus pela oportunidade de estarmos cantando músicas atuais do nosso mais novo CD, ‘Bolão de 60’ e, claro, cantando aquelas também das antigas, que não podem ficar de forma alguma fora do nosso repertório. Até porque o povo vem pra curtir também esse repertório, o autêntico pé de serra”, concluiu Briola.