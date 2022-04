Mossoró Cidade Junina é lançado nesta terça-feira

O Mossoró Cidade Junina (MCJ) é o principal evento que ocorre em Mossoró e se destaca como sendo um dos melhores festejos juninos do estado do Rio Grande do Norte. Devido à pandemia, o evento não pode ser realizado por dois anos consecutivos. Nesta terça-feira, 12, será feito o lançamento do MCJ 2022, que chega à sua 25ª edição.

O lançamento ocorre às 16h, no Hotel Thermas, e contará com a presença da imprensa e de representes políticos de Mossoró e de cidades vizinhas. O MCJ, além de fomentar o turismo e a economia de Mossoró também proporciona benefícios para os municípios vizinhos, especialmente os litorâneos, que são visitados pelos turistas, durante a visita aos festejos juninos.

Nesta terça-feira serão apresentadas informações sobre o formato do evento, duração e algumas atrações que já estão fechadas para esta edição do MCJ. A expectativa em relação ao Mossoró Cidade Junina deste ano são muitas, porque trata-se da primeira edição depois de dois anos de pandemia. A população espera que seja uma programação que atenda todos os públicos e que sejam mantidos formatos já tradicionais do evento.

“O MCJ é uma festa que está enraizada na história de Mossoró. Então, o que toda a população espera é que a programação surpreenda, desde o Pingo da Mei Dia até o Boca da Noite, com atrações boas e com um formato parecido com os da edições anteriores. São dois anos sem Cidade Junina e nós estamos ansiosos para a festa deste ano”, disse a empreendedora Larissa Costa.

O lançamento do MCJ será feito pelo prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra, e pelo secretário municipal de Cultura, Etevaldo Almeida. O evento também será transmitido pelo canal do YouTube da Prefeitura de Mossoró.

“O MCJ é o maior evento cultural de Mossoró e um dos maiores do Brasil. Nossas equipes estão empenhadas trabalhando muito para fazer desse São João o melhor de todos os tempos”, disse o prefeito Allyson.