“Mossoró Cidade Educação”: 28 unidades de ensino já estão 100% climatizadas

A Prefeitura de Mossoró já climatizou 28 unidades de ensino da Rede Municipal, por meio do programa “Mossoró Cidade Educação”. Recentemente, as centrais de ar foram instaladas nas Unidades de Educação Infantil (UEIs) Alvorecer (Barrinha, zona rural) e Rosalba Monteiro Ciarlini, no bairro Redenção, beneficiando cerca de 200 crianças, de 2 a 5 anos.

A nova realidade das unidades é ressaltada pelos servidores e, principalmente, pelas crianças. A pequena Mariana Jales diz o que achou da climatização da UEI Rosalba Monteiro. “Está muito geladinho, muito legal. Gostei bastante. Antes era bem quente, e agora está bem friozinho”, resumiu. Emily Eloá, de 5 anos, conta que agora está indo para a UEI de casaco. “Venho assim porque está bem frio na minha sala agora. Gostei muito. Fica melhor para estudar”, afirmou.

Todas as unidades da Rede Municipal serão beneficiadas com a climatização, como prevê o programa “Mossoró Cidade Educação”. O trabalho segue conforme cronograma da Secretaria Municipal de Educação, a partir de serviços estruturais e elétricos realizados nos equipamentos de ensino.