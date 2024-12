Mossoró: Caern tem novo comando

Através de nota à imprensa, a Companhia de Águas e Esgotos do Rn (Caern), regional de Mossoró, anunciou nesta quinta-feira,05, que seu comando terá novo comando.

Saí José Celino e assume Herbert de Sousa.

Leia o comunicado na íntegra:

A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern) comunica a nomeação de Hebert de Sousa como Gerente Regional Oeste, com sede em Mossoró.

Herbert possui expertise na gestão de serviços. Ele estava atuando como Gerente da Regional Sertão Central (RSC), com sede em Assú.

Na RSC apresentou um excelente desempenho com destaque para o trabalho em equipe.

Além disso, possui experiência na iniciativa privada.