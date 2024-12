Mossoró: Assistência técnica é condenada a indenizar cliente após falha no serviço de conserto em celular

O consumidor entrou em contato com a firma para que fosse efetuado o conserto de um celular, modelo Iphone 6S, no qual o único serviço necessário seria a troca da parte frontal do aparelho. Alguns dias após o ajuste, o equipamento apresentou problema e parou de funcionar. Ao entrar em contato com a loja para acionar a garantia do serviço, foi informado que nada poderia ser feito.

O aparelho era utilizado pela esposa do autor da ação para divulgar o trabalho de cabeleireira, o que a fez perder clientes pela demora na solução do serviço e tentou, por diversas vezes, solucionar o problema extrajudicialmente, mas não obteve êxito.

A empresa afirmou que a troca da tela frontal do telefone foi realizada, sendo o aparelho entregue, após o conserto, em perfeito estado. Defendeu, ainda, que o defeito existente provém de “placa em curto”, decorrente de mau uso e não havendo qualquer ligação com a substituição da tela anteriormente feita, e que, por isso, a garantia foi negada, pois o defeito existente não tem garantia.

A juíza destaca que o caso é aplicável às regras do Código de Defesa do Consumidor, ratificando o artigo 14, no qual “a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviço, não interessando investigar a sua conduta, mas, tão somente, se foi responsável pela colocação do serviço no mercado de consumo”.