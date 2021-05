Mossoró aplicará 2ª dose neste final de semana a imunizados até 31 de março com Coronavac

Mossoró receberá, nesta sexta-feira (14), 6.600 doses da vacina Coronavac, todas destinadas à segunda dose em idosos e profissionais de saúde. A Prefeitura aplicará a integralidade do lote nas pessoas com maior atraso na vacinação contra a Covid-19: quem tomou a primeira dose de Coronavac até 31 de março. A vacinação desse público ocorrerá sábado (15) e domingo (16), em dez Unidades Básicas de Saúde (UBSs). No ginásio do Sesi (este, apenas no sábado), das 8h às 16h, no mutirão Mossoró Vacina.

As doses serão entregues ao Município pela segunda Unidade Regional de Saúde Pública (II URSAP) em meados da tarde desta sexta-feira. Em seguida, a Prefeitura cuidará da logística de distribuição e armazenamento. Sábado e domingo, serão aplicadas em quem tomou a primeira dose de Coronavac até 31 de março.

A secretária municipal de Saúde, Morgana Dantas, reforça que somente as pessoas que tomaram a primeira dose até o último dia de março receberão a segunda dose desse novo lote. Ela assegura que a nova remessa é suficiente para atender a todos que tomaram a primeira dose de Coronavac até o dia 31 de março.

Por isso, a titular da pasta faz um apelo. “Pedimos que as pessoas não se exponham em aglomerações nos pontos de vacinação. Quem tomou a primeira dose até 31 de março, está com a segunda dose garantida e poderá recebê-la sábado e domingo. Quem é de outras datas, precisará aguardar um pouco mais, até que Mossoró receba mais doses de Coronavac”, explica a secretária.

Pontos de vacinação – 15 e 16 de maio

UBS Vereador Durval Costa – Walfredo Gurgel

UBS Raimundo Rene Dantas – Boa Vista

UBS Dr. Joaquim Saldanha – Estrada da Raiz

UBS Dr. Cid Salém Duarte – Abolição 4

UBS Sueldo Câmara – Quixabeirinha

UBS Francisco Pereira de Azevedo – Liberdade 1

UBS Agnaldo Pereira – Vingt Rosado

UBS Dr. José Fernandes de Melo – Lagoa do Mato

UBS Enfermeira Conchita da Escóssia – Abolição 2

UBS Centro Clínico Evangélico Edgard Burlamaqui – Centro

Ginásio do Sesi (sábado) – Doze Anos