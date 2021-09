Mossoró antecipa vacinação com imunizantes Pfizer e AstraZeneca

A Secretaria Municipal de Saúde, sob respaldo de norma técnica emitida pela Secretaria de Estado da Saúde Pública do Rio Grande do Norte (SESAP/RN), iniciou na tarde desta quinta-feira (2), a antecipação do período entre doses autorizada pelo Ministério da Saúde e válida para os imunizantes da Pzifer e AstraZeneca.

Para estas vacinas, o prazo entre a primeira e a segunda doses foi reduzido de 12 para 8 semanas. De modo que, quem tomou a D1 (primeira dose) de uma dessas vacinas até 8 de julho, poderá antecipar a D2 (segunda dose) a partir de agora.

A secretária municipal de Saúde, Morgana Dantas, lembra ainda que doses da AstraZeneca são disponibilizadas dentro das UBSs (Unidades Básicas de Sáude).

Grupo de grávidas e puérperas de 12 anos +

As gestantes são orientadas a procurarem o Ginásio do SESI o mais rápido possível para a aplicação da primeira dose da vacina contra a Covid-19. “À medida que nós formos avançando e alcançando o público-alvo, nós iremos avançar na faixa etária e agora ficarão os grupos de 12 a 17 anos. Acreditamos que o próximo grupo seja por comorbidade e aí será por faixa etária”, conclui Morgana Dantas.