Mossoró adere aos protestos contra o presidente Jair Bolsonaro neste sábado (29)

Movimentos sociais e estudantis, sindicatos e partidos de esquerda realizaram na tarde deste sábado (29) em Mossoró movimentação contra o presidente Jair Bolsonaro e por mais vacinas. Os atos se concentraram no centro da cidade e aconteceram simultaneamente em todo o país.

Por conta da pandemia os organizadores distribuíram antecipadamente informações e normas de segurança aos participantes como a realização em um local aberto e ventilado, a participação de uma comissão responsável por monitorar e organizar as pessoas com o distanciamento de 2 metros com borrifadores de álcool, entrega de máscaras PFF2 para todos durante o ato, para que os participantes priorizarem transportes com janelas abertas para irem até o evento, para evitarem abraços e beijos, que levassem suas próprias águas de beber e comidas e ainda que, quem pudessem levassem máscaras e álcool extra.

Veja abaixo vídeos do ato.