Mossoró acumula chuvas acima dos 560 milímetros

O acumulado de chuvas em Mossoró até esta sexta-feira (8) ultrapassou a marca de 560 milímetros. Os dados foram divulgados pela Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural (SEADRU), que realizou um levantamento sobre o acumulado das chuvas.

Segundo a medição, a segunda maior cidade do Rio Grande do Norte tem até o momento 561 milímetros acumulados de 1º de janeiro a 08 de abril. O mês com o maior acumulado do ano é março.

O terceiro mês do ano teve 283,4 milímetros acumulados. Logo na sequência vem janeiro, que choveu 185,1 milímetros no período. Abril, teve nesses primeiros oito dias, acumulado de 56,4 milímetros. Por fim, fevereiro teve apenas 36,1mm, sendo até então o mês com o menor volume pluviométrico.

O professor de Ciências Exatas e Naturais, Alciomar Lopes, explica que até o próximo dia 15 o município deverá ter chuvas leves isoladas, com exceção dos dias 10, 13 e 15.

“As previsões para os próximos dias são de chuvas leves isoladas, com exceção do dia 10 com 30 milímetros, que será de moderada ou intensa, no dia 13 com possibilidade de chuva de 20 milímetros e 15 de abril com aproximadamente 12 milímetros”.