Mossoró abre hoje vacinação para jovens da faixa etária de 21 anos ou mais

Mossoró passou a vacinar a partir da tarde desta quarta-feira (11), jovens de 21 anos ou mais do público geral sem comorbidades. O município recebeu 5.394 doses de vacinas contra a Covid-19 entregues ao município pela Secretaria de Estado da Saúde Pública (SESAP/RN).

No novo lote de imunizantes recebido, a parcela destinada à primeira dose (D1), é composta por 1.020 doses da Coronavac e 4.374 doses da Pfizer. Já para a segunda dose (D2), são 1.728, sendo todas as doses da Pfizer. A vacinação está acontecendo no Ginásio do SESI, o Ginásio Municipal de Esportes Pedro Ciarlini das 08h às 16h.

No momento da vacinação, é solicitado originais e cópias de um documento pessoal com foto e comprovante de endereço. Também é recomendado estar cadastrado na plataforma RN Mais Vacina.