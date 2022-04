Mossó Cidade Junina será lançado no dia 12 de abril

Após dois anos, o Mossoró Cidade Junina (MCJ) voltará a ser realizado em 2022. As expectativas sobre o evento são muitas, especialmente por faltar apenas dois meses para o início dos festejos juninos. Nessa segunda-feira, 04, o prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra, informou que o lançamento desta edição do MCJ acontecerá no dia 12 de abril.

Na ocasião, devem ser anunciadas algumas atrações, o formato do evento, bem como patrocínios e definição de estruturas. O Mossoró Cidade Junina chegará à sua 25ª edição, após dois anos de suspensão devido a pandemia. O evento movimenta a economia da cidade, fomentando o turismo e aquecendo os pequenos negócios e grandes negócios.

Durante a realização do MCJ que os mossoroenses vão às compras, movimentam os salões de beleza, empegam costureiras, entre outros segmentos. Além disso, é no final de semana do Pingo da Mei Dia que o setor hoteleiro da cidade chega próximo da ocupação máxima. As quadrilhas juninas também têm papel importante nessa movimentação, pois integrantes de grupos de várias cidades e estados visitam Mossoró e têm contato com a cultura local.

Durante o anúncio sobre a data de lançamento, Allyson Bezerra informou que as equipes estão empenhadas para fazer da edição deste ano a melhor de todos os tempos. “O MCJ é o maior evento cultural de Mossoró e um dos maiores do Brasil. Nossas equipes estão empenhadas trabalhando muito para fazer desse São João o melhor de todos os tempos”, disse.