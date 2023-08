Mosquito, do Corinthians, rebate comentarista após piada sobre pai morto: “Isso eu não aceito”

Herói do Corinthians no empate por 1 a 1 contra o Cruzeiro, sábado, no Brasileirão, Gustavo Mosquito teve novamente uma chance de gol na vitória do Corinthians por 1 a 0 contra o Estudiantes, pela Sul-Americana, mas desperdiçou oportunidade claríssima de gol no segundo tempo.

O erro gerou críticas nas redes sociais, mas um comentário de péssimo gosto teve a reprovação do atacante.