Mortes por Covid-19 sobem na Espanha, mas não afetam flexibilização

A Espanha registrou 325 mortes pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, ante 301 do dia anterior, mas autoridades de saúde disseram que a epidemia está evoluindo favoravelmente enquanto o país se prepara para um alívio gradual da quarentena a partir da próxima semana.

O número total de mortes pelo vírus aumentou em 453, chegando a 24.275, informou o Ministério da Saúde, acrescentando que os casos adicionais ocorreram em dias anteriores na região da Galícia.

O número de casos diagnosticados aumentou em 2.144 nessa terça-feira (28), somando 212.917, o segundo maior índice do mundo depois dos Estados Unidos, acrescentou o ministério.

“A evolução que estamos vendo ainda é muito favorável e está alinhada com o que esperávamos”, disse o coordenador de Emergência em Saúde, Fernando Simón, em entrevista coletiva hoje (29).

O número diário de mortes caiu acentuadamente em relação ao recorde de 950 registrado no início de abril.

Simón afirmou que a reprodução ou taxa de transmissão do vírus, chamada de taxa “R”, ficou abaixo de 1 em quase todas as áreas do país.

O primeiro-ministro Pedro Sánchez anunciou ontem um plano, em quatro fases, para suspender uma das mais severas quarentenas impostas em reação à covid-19 na Europa, o que prevê o retorno à normalidade até o fim de junho.

Agência Brasil