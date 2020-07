Mortes por Covid-19 em UTIs caíram em um terço desde março, mostra estudo

A mortalidade de pacientes com Covid-19 em unidades de terapia intensiva (UTIs) caiu de quase 60% em final de março para 42% no final de maio – uma diminuição de quase um terço no período. É o que mostra um estudo elaborado a partir de pesquisas feitas em três continentes e publicado nesta quinta-feira (16) pela revista “Anesthesia”.

Os pesquisadores buscaram em bancos de dados estudos que tratassem de mortalidade em UTIs publicados até 31 de maio. Ao todo, eles revisaram informações de 24 estudos, que abarcaram mais de 10 mil pacientes na Europa, na Ásia e na América do Norte. Dos internados em UTI com Covid-19 até o final de maio, 41,6% morreram. Isso representa uma queda de cerca de um terço da mortalidade de 59,5% nas UTIs que era o percentual observado nos estudos publicados até o final de março.

Segundo os autores, existem várias explicações para a diminuição da mortalidade nas UTIs ao longo do tempo. Um dos motivos, dizem, seria “o aprendizado rápido que ocorreu em escala global devido à pronta publicação de relatórios clínicos no início da pandemia”. Eles ponderam ainda que “é possível que os critérios de admissão nas UTIs tenham mudado ao longo do tempo” e que, no início da pandemia, as unidades sofreram de fato mais pressão.

Os médicos relataram progresso no aprendizado sobre os tratamentos para a doença, embora ainda haja muito trabalho a ser feito no desenvolvimento de métodos terapêuticos e prevenção. Segundo o estudo, um terço das internações por Covid-19 em UTIs no Reino Unido duraram mais de 28 dias, e 9% delas, mais de 42 dias.

Apesar da queda da taxa de mortalidade, os médicos enfatizam que o índice de 40% é ainda muito superior ao de outras pneumonias virais. “A mensagem importante, no entanto, é que, à medida que a pandemia progride e todos esses fatores se combinam, a sobrevida dos pacientes internados na UTI com a Covid-19 melhorou significativamente”, escrevem os pesquisadores.

No Brasil, embora ainda não exista um estudo similar sobre a mortalidade nas unidades de tratamento intensivo, os médicos já vêm relatando um aumento da sobrevivência nas UTIs, como afirmou o pneumologista Carlos Alberto Barros Franco, em decorrência de uma mudança nas formas de tratamento dos pacientes com a Covid-19 desde o início da pandemia. Segundo ele, “os ventiladores não são mais a primeira opção”.

O hematologista e oncologista Daniel Tabak destacou que a queda da mortalidade nas UTIs está relacionada ao melhor cuidado. Se antes os respiradores eram necessários em todos os casos, hoje os pacientes melhoram com a chamada pronação (manobras para estimular a respiração), além de fisioterapia.

